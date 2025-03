Streit eskalierte: Polizei musste eingreifen

Lage spitzte sich zu

Ein 25-jähriger Klagenfurter, der als erster in den Fokus der Beamten geriet, zeigte sich von Beginn an äußerst aggressiv. Er beschimpfte die Polizisten und weigerte sich, kooperativ zu handeln. Trotz mehrfacher Aufforderung, ruhig zu bleiben, eskalierte die Lage weiter. In diesem Moment kam der zweite Beteiligte, ein 50-jähriger Mann, hinzu und mischte sich in die Auseinandersetzung ein. Auch er zeigte sich zunehmend aggressiv.