Papst verbrachte ruhige Nacht im Krankenhaus

„Krise mit Bronchospasmus“ aufgetreten

Nachdem er sich am Freitagvormittag einer Physiotherapie unterzogen und in der Kapelle in seiner Wohnung in der Poliklinik gebetet hatte, sei beim Papst am Freitag gegen 14 Uhr eine „Krise mit Bronchospasmus“ aufgetreten, die zu Erbrechen und einer plötzlichen Verschlechterung der Atmung geführt habe. Der 88-Jährige sei aber wach und kooperiere bei der Behandlung.