1,9 Milliarden Muslime starten in den Ramadan

Für Hunderte Millionen Muslime hat am Samstag der Fastenmonat Ramadan begonnen. In Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie in Indonesien wurde der 1. März als erster Fastentag ausgerufen. Gläubige verzichten in dieser Zeit rund 30 Tage lang vom Morgengrauen bis zur Abenddämmerung auf Essen und Trinken.