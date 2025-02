„US-Hinterhalt“ sendet Schockwellen durch Europa

Die USA haben ein neues Feindbild

Neue Zeiten brechen in Europa an – wohl jene der Aufrüstung und transatlantischer Kälte. Die amerikanisch-europäische Entfremdung nimmt dabei besorgniserregende Züge an. Trump und sein Team bringen Europa nach der Eskalation innenpolitisch als neues Feindbild in Stellung: „Achten Sie heute darauf, wer Selenskyj verteidigt und wer Amerika verteidigt“, heißt es etwa von ranghohen Republikanern an die US-Bevölkerung gerichtet.