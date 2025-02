Was Friedenstruppen in der Ukraine brauchen würden

Sollten europäische Soldaten in der Ukraine einen Waffenstillstand sichern? Fast drei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine steht die Frage im Raum. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron brachte die Idee ins Spiel. Doch US-Präsident Donald Trump stellte klar: US-Soldaten werden nicht in die Ukraine geschickt. Die Verantwortung für eine Friedenstruppe läge allein bei den Europäern. Und einen NATO-Beitritt oder Sicherheitsgarantien könnten die Ukraine ohnehin vergessen. Die Hauptlast einer solchen Mission müssten also wohl Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und Großbritannien tragen. Doch wie könnte die aussehen?