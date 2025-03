Wirtshauswahl 2025: Hier kommen die Leut’ z’samm

Die Theken und Stammtische – da wird Demokratie also noch gelebt, besser als in so mancher Parlamentssitzung. Wobei einige Abgeordnete auch davon berichten, dass sachliche Gespräche oft nur in der Kantine stattfinden ;-).

Kurzum: Theken und Stammtische sind wichtig. Und so etwas wie die Keimzellen der Gesellschaft.