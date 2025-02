Ätzende Flüssigkeit trat auf Lkw-Ladefläche aus

Leckes Fass in Spezialbehälter entsorgt

Feuerwehrleute in Schutzanzügen öffneten die Plane des Lkw und entdeckten darauf ein leckes 200-Liter-Fass, aus dem die mittlerweile als ätzend eingestufte Substanz austrat. Das Fass wurde als Sofortmaßnahme vorsichtig umgedreht, sodass das Auslaufen der Flüssigkeit gestoppt war. Gemeinsam mit Schadstoffspezialisten der Feuerwehr St. Pölten wurde das Fass dann in einen Spezialbehälter verladen und einer Spezialentsorgungsfirma übergeben.