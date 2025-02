„Am Nachwuchs scheitert es bei uns nicht“

Beim RTL in Sestriere feierte Elena Riederer ihr Debüt im Ski-Weltcup, verpasste aber leider den zweiten Durchgang. Die Quali für die Junioren-WM, die am Donnerstag in Tarvisio beginnt, hat sie geschafft und ist damit eine der großen blau-gelben Ski-Hoffnungen. Wer sich noch aufdrängt, hat NÖ-Alpin-Sportdirektorin Michaela Dorfmeister im Blick.