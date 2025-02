Portal in die Welt der unbegrenzten Möglichkeiten

„Ich habe ADHS. Als Kind war ich ständig an allem dran. Wenn mich etwas begeisterte, habe ich Hyperfixationen entwickelt und zum Beispiel unzählige Puzzles zusammengesetzt. Beim Malen ist es ähnlich. Da arbeite ich wochenlang durch, vergesse zu essen, zu trinken und zu schlafen und tauche so sehr in den kreativen Schöpfungsprozess ein, dass sich die Grenzen von Raum und Zeit auflösen, meine Wahrnehmung fließt und neue Dimensionen aufscheinen – fremd und doch vertraut.“