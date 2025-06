Neues Ärztinnen-Team sichert die Versorgung im Ort

In ganz Österreich bleiben Kassenstellen unbesetzt, die Suche nach Landärzten wird vielerorts immer schwieriger. Eine Not, aus der Schattendorf eine Tugend macht: Wenn der langjährige Kassenarzt Robert Müller mit Ende Juni in den wohlverdienten Ruhestand geht, wird ein professionelles Trio an seine Stelle treten und die medizinische Versorgung in der Marktgemeinde durch erweiterte Ordinationszeiten verbessern.