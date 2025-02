Mary verzaubert in Prinzessin Kates Lieblingsmarke

Dänemarks Königin Mary hat mal wieder bewiesen, dass sie nicht nur auf dem Thron, sondern auch in der Modewelt ganz oben mitspielt! Bei einer Preisverleihung des Ministeriums für Bildung und Forschung in Kopenhagen zog sie mit einem Look alle Blicke auf sich – und das in den Lieblingslabels von Prinzessin Kate!