Rennen um Holding-Chef in Graz ist längst eröffnet

Immer wieder fällt dabei der Name Leonore Gewessler. Doch die Noch-Ministerin wird auch als aussichtsreichste Nachfolgekandidatin für den grünen Bundeschef Werner Kogler gehandelt. Wer wird also dann das städtische Flaggschiff steuern? Offiziell ist freilich noch nichts, die Ausschreibung soll ja schließlich erst demnächst starten. Doch hinter den Kulissen wird eifrig über Namen diskutiert. Dem Vernehmen nach soll Gert Heigl, aktuell Vorstandsdirektor für Infrastruktur und Energie, in der Poleposition stehen.