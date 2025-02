Merz drückt aufs Tempo, SPD bremst

Merz will Gespräche in kommenden Tagen „intensivieren“

Ein erstes Treffen zwischen Merz und Noch-Kanzler Olaf Scholz gab es bereits am Dienstag. Im Rahmen dessen ging es wohl um mögliche Beschlüsse im Bundestag, die noch in der Übergangsphase erledigt werden müssen. In den kommenden Tagen will Merz die Gespräche „intensivieren“, erklärte der CDU-Chef am Rande der konstituierenden Fraktionssitzung der beiden Unionsparteien CDU/CSU.