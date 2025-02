Merz hat Glückwünsche von Merkel „übersehen“

Die deutsche Alt-Bundeskanzlerin Angela Merkel soll dem Unions-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz bereits am Sonntagabend zum Wahlsieg gratuliert haben. Merkel habe ihm „gestern Abend per SMS zum klaren Regierungsauftrag von CDU und CSU gratuliert und ihm eine glückliche Hand zur Bildung seiner Regierung gewünscht“, teilte eine Sprecherin der Alt-Kanzlerin am Montag der Funke-Mediengruppe mit.