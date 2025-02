Ex-Kollege hält jetzt den Stadtchef an der Macht

Das war sicher eines jener Wahlergebnisse, die am 26. Jänner im Waldviertel das meiste Aufsehen erregt hatten: In Zwettl büßte die ÖVP gleich 11 Mandate und damit knapp die absolute Mehrheit ein. Allesamt wanderten die Gemeinderatssitze just zu einem Ex-Fraktionskollegen – zu Alexander Leutgeb, der somit jetzt erreicht, was ihm 2020 noch verwehrt geblieben war. Damals wurde noch verhindert, dass Leutgeb als Parteifreier auf einem ÖVP-Ticket in den Stadtrat einzieht. Daraufhin distanzierte er sich gänzlich von den Schwarzen und baute eine eigene Liste „Zwettl braucht“ (ZBTA) auf – das Ergebnis ist bekannt.