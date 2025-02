Niederlage für Google im Streit um Android Auto

In einem Streit mit Enel um eine App des Versorgers für Android Auto muss Google einen Rückschlag hinnehmen. Die Weigerung des Internetkonzerns, die technische Verträglichkeit einer Drittanbieter-App mit der Plattform zu gewährleisten, könne den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellen, urteilte der Europäische Gerichtshof am Dienstag in einer Grundsatzentscheidung.