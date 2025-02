So viel Geld verlieren Frauen durch Teilzeitjobs

„Ein Mann ist keine Altersvorsorge“, lautet der Titel eines Buches der deutschen Finanzexpertin Helma Sick. Darin geht es um die Wichtigkeit finanzieller Unabhängigkeit von Frauen und darum, wie drastisch sich eine lange Berufsunterbrechung oder lang dauernde Teilzeitarbeit auf die Pension auswirken. Trotzdem lag die weibliche Teilzeitquote in Österreich laut Pensionsreport des Momentum Instituts im Jahr 2023 bei 50,6 Prozent, was deutlich über dem EU-Schnitt von 29,3 Prozent liegt. Vor allem Elternschaft beeinflusst die Erwerbstätigkeit in verschiedene Richtungen.