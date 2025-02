Eingeklemmtes Pferd aus Futtertrog gerettet

Am Sonntagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Rottenmann zu einer Tierrettung auf einer Reiterranch in Büschendorf (Steiermark) gerufen. Ein Pferd fiel mit dem Rücken voraus in einen betonierten Trog und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Auch eine Tierärztin musste zur Bergung anrücken.