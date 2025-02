Lawinenhund fand vermisste Après-Ski-„Alkoleiche“

Betrunkener schlief in Skimontur vor Haus

Dort lag im Windfang beim Eingang ein Mann – schlafend, in Skimontur! „Der Hund hat ihn angebellt. Er ist total erschrocken und war plötzlich hellwach“, so Vögele weiter. Zu diesem Zeitpunkt war es bereits 5 Uhr morgens. Der Hundeführer zeigte dem Mann dann ein Bild vom Abgängigen und fragte ihn: „Sucht man dich?“ Der konnte in seinem immer noch offensichtlich von Alkohol beeinträchtigten Zustand allerdings keine Antwort geben. Der Fall war dennoch geklärt – zum Glück ein „Happy End“.