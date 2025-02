Auto bei Spritztour durch Unbekannte demoliert

In den Morgenstunden des Sonntags, zwischen 4 und 6 Uhr, nahm die bisher unbekannte Täterschaft in Elbigenalp den Pkw unbefugt in Gebrauch. Das Fahrzeug hatte der Eigentümer unversperrt am Parkplatz „Lechtaler Haussegen“ abgestellt und der Schlüssel lag im Innenraum auf.