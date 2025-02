Tiroler Arbeiterkammer erkämpfte 61,7 Mio. Euro

Rund 370.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind Mitglied bei der Arbeiterkammer Tirol. Rein statistisch haben mehr als 85 Prozent im Vorjahr eine Beratung bei der AK in Anspruch genommen, in Summe waren es mehr als 317.000 Beratungen. Neben Arbeits- und Sozialrecht ging es dabei vor allem um Konsumentenschutz, Steuerrecht sowie um Fragen rund ums Wohnen und Bildung. Die AK-Experten vertreten Mitglieder in Rechtsstreitigkeiten und helfen bei der Arbeitnehmerveranlagung.