Das ist der Fahrplan zur neuen Regierung

Auch am Sonntag feilen ÖVP, SPÖ und NEOS weiter an einem gemeinsamen Regierungsprogramm. Bis Mitte der Woche soll das Koalitionsabkommen stehen. Am 3. März könnte die Angelobung der neuen Ministerriege stattfinden – vorausgesetzt, dass die NEOS-Mitglieder am Vortag ihre Zustimmung geben.