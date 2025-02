Urlauber hing an Stamm: Bergung mittels „Windel“

Die schöne Aussicht in Sonnleitn am Nassfeld wollte ein Urlauber am Samstag genießen, doch in seinen Skischuhen rutschte er aus, stürzte über eine steil abfallende Kante ab und konnte sich nur noch an einem verdorrten Baumstamm festhalten. Zum Glück, denn die nächsten etwa 40 Meter wäre er über steile Felsen gestürzt!