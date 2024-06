So geht es RAF Camora nach seiner langen Auszeit

In seinem Broadcast-Channel schrieb er zudem: „Danke für die Geduld. Danke für die Genesungswünsche. Danke an alle, die an mich gedacht haben. Fünf Monate lang komplett alles um mich zu cutten, war das Beste, was ich für mich selbst und meine Musik tun konnte. Es war schwer für mich, eine körperliche ,Niederlage‘ einzustecken, aber wahrscheinlich hatte auch das seinen tieferen Sinn. Ich kann mich nicht oft genug für den Support bedanken. Auch während meiner Abwesenheit“, zeigte sich der 40-Jährige dankbar.