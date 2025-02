„Ich darf mich auch nicht zu wichtig nehmen“

Das Repräsentationszimmer sieht schon ganz passabel aus, für den „Rest“ braucht’s wohl noch ein bisschen Zeit. „Im Wohnzimmer werden die Vorhänge erneuert, außerdem fehlt eine Bücherwand. Das Bett ist noch in meinem alten Schlafzimmer. Es ist 20 Jahre alt und vom Möbelix, die Mühlviertler Matratze ist allerdings mit Rosshaar und Schafwolle gefüllt. Auf der liege ich ausgezeichnet“, meint der neue Propst des Stift St. Florian mit einem Lächeln bei einer Führung durch seine Privaträume. Direkt hinter dem Schlafzimmer ist eine Kapelle. Zum Beten, meditieren. Oft wird hier mit einer kleinen Gruppe eine Messe gefeiert. Klaus Sonnleitner ist das neue Oberhaupt im Kloster der Augustiner Chorherren und will neuen Schwung in die alten Kirchenwände bringen.