Israel wütend: Hamas tötete Baby mit bloßen Händen

Sechs Geiseln und über 600 Palästinenser sollen freikommen

Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) zeigte sich besorgt über die Art und Weise der Übergabe von Geiseln durch die Hamas. Das IKRK beteilige sich nicht an der Auswahl oder Untersuchung der Toten, „dies liegt in der Verantwortung der Konfliktparteien“. Es kritisierte, dass die Übergaben nicht privat und in würdevoller Weise erfolgen. Das Rote Kreuz übernimmt die Geiseln von der Hamas und fährt sie zu israelischen Truppen im Gazastreifen, die sie dann nach Israel bringen. Die Hamas hat die Geiseln – auch die vier Särge am Donnerstag – auf einer Bühne zur Schau gestellt.