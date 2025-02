Hamas übergibt andere Leiche als vereinbart

„Neuer Tiefpunkt“

„Dies ist ein neuer Tiefpunkt, ein Übel und eine Grausamkeit, die ihresgleichen sucht“, sagte Israels UN-Botschafter Danny Danon laut der „Times of Israel“ in einer Mitteilung. Die Hamas habe eine nicht identifizierte Leiche anstelle der Mutter von zwei – vor mehr als 16 Monaten in den Gazastreifen verschleppten und dann ermordeten – Buben zurückgegeben, „als ob es sich um eine wertlose Lieferung handelte“, wurde Danon zitiert. Die Terrororganisation verstoße auch nach dem Tod der Kinder „gegen alle moralischen Grundwerte“.