Leichter Aufwind für arg gebeutelte Baubranche

Noch bis Sonntag hat die Baumesse „com:bau“ ihre Pforten am Dornbirner Messegelände geöffnet. Auf 16.000 Quadratmetern informieren rund 160 Aussteller über neueste Wohn- und Bautrends. Gleich am Eröffnungstag nutzten die Verantwortlichen der Bauinnung die Möglichkeit, über die Entwicklung ihrer Branche zu sprechen. Nach den Herausforderungen in den vergangenen Jahren ist jetzt Besserung in Sicht. Die neue Wohnbauförderung des Landes, niedrigere Kreditzinsen und der Wegfall der KIM-Verordnung im Juli würden bei den Häuslebauern für bessere Bedingungen sorgen.