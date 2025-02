Glücksspielmillionär überfallen und erpresst

Es sind dramatische Szenen, die sich in der Nacht vom 24. März vergangenen Jahres in einer Tiefgarage in Dornbirn abspielen. Als der 13 Millionen schwere Glücksspielmillionär gerade aus seinem Auto steigt, wird er von zwei mit Sturmhaube vermummten Männern überfallen. Auch ein Elektroschocker kommt zum Einsatz. Mit der heftigen Gegenwehr des Opfers rechnen die Täter allerdings nicht. Im Eifer des Gefechts gelingt es dem 47-jährigen Gepeinigten, bei einem der Männer die Sturmhaube etwas herunterzuzerren – und folglich einen Blick auf dessen Gesichtszüge zu erhaschen. Obwohl das Opfer bereits am Boden liegt und vor Schmerzen schreit, wird es von einem der Täter mehrfach mit Elektroschocks malträtiert, während der andere droht: „Eine Person braucht nicht so viel Geld. Du wirst 700.000 Euro in deinem Auto mitnehmen. Wir werden dich finden und du wirst uns das Geld geben“, zitiert Staatsanwalt Heinz Rusch aus dem Strafantrag.