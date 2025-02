Widerspenstige Ukraine

An der Widerspenstigkeit der Ukrainer kann Trump noch seine blauen Wunder erleben. Die Ukrainer sind ein zähes Volk und tief in einer langen Kultur des Widerstands verankert. Das hatten die Polen, die Zaren, Lenin erfahren – und Stalin versuchte es mit Völkermord. Die Ukraine ist der historische Boden der freiheitsliebenden Kosaken unter ihren Hetmanen. (Der „Wien-Befreier“ König Jan III. Sobieski war vorher Großhetman im polnisch-litauischen Reich.) Nach dem Zweiten Weltkrieg dauerte der Partisanen-Widerstand bis in die frühen Fünfzigerjahre, und als die Russen am 24. Februar 2022 vor Kiew landeten, lehnten Zelenskij & Co. das amerikanische Evakuierungsangebot ab: „Wir brauchen nur Waffen.“