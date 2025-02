Rundwanderung über dem Nebelmeer

Der Huflattich ist eine robuste Pflanze aus der Familie der Korbblütler und gehört zu den ersten Frühlingsboten. Die Blume ist leicht an ihren leuchtend gelben Blüten zu erkennen, die oft bereits erscheinen, bevor die Blätter ausgebildet sind und an einzelnen, schuppigen Stängeln stehen. Die Blätter des Huflattichs sind auf der Unterseite weißfilzig behaart und hufeisenförmig, was der Pflanze ihren deutschen Namen eingebracht hat. Schon seit der Antike wird der Huflattich als Heilpflanze geschätzt, insbesondere wegen der hustenlindernden Wirkung – daher auch der lateinische Name „Tussilago“, abgeleitet von „tussis“ (Husten). Der wirksamste Teil der Pflanze sind die Blätter, die u. a. Schleimstoffe, Sterole, Bitter- und Gerbstoffe enthalten. Das Wildkraut sollte aber nicht über einen längeren Zeitraum hinweg eingenommen werden, da dies sonst negative Auswirkungen auf die Leber haben könnte. Der Huflattich wächst bevorzugt an sonnigen, wechselfeuchten Standorten, oft an Wegrändern, Böschungen oder auf Brachland. Als Frühblüher ist die Wildblume zudem eine wichtige erste Nahrungsquelle für Insekten.