„Nicht einmal Toiletten stehen zur Verfügung!“

Rund 80 Buslenkerinnen und Buslenker haben am Donnerstagmorgen an den ÖBB-Postbus-Standorten in Wolfurt, Feldkirch und Bludenz ihre Arbeitsgeräte in der Zeit zwischen vier und sechs Uhr in den Garagen stehen gelassen. „Die Streikbereitschaft war enorm“, berichtet vida-Landesvorsitzender Reinhard Stemmer „daran erkennt man, wie hoch der Leidensdruck ist.“ Der Gewerkschaftsboss verweist in diesem Zusammenhang auf eine aktuelle Umfrage der Uni Wien, wonach Stress, kaum ausreichende Erholungsphasen und körperliche Belastung das Arbeiten der Buslenker deutlich erschweren. „Mit den Streiks senden wir daher ein klares Warnsignal an die Arbeitgeber, rasch mit einem spürbar verbesserten Angebot an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Wir sind jederzeit verhandlungsbereit“, betont Stemmer.