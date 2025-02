Rekord bei Zahl der Studienanfänger

Zuwachs auch an den Fachhochschulen

Einen deutlichen Zuwachs bei den Studienanfängerzahlen gab es durch den Ausbau der Studienplätze wie erwartet auch an den Fachhochschulen. Zuletzt waren es laut Ministerium 23.600 ordentliche Studienanfängerinnen und -anfänger, 13 Prozent mehr als im Wintersemester 2018 (fast 21.000). Schwerpunkt bei den seither knapp 3.000 zusätzlichen vom Bund finanzierten Anfängerplätzen war dabei Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Noch einmal deutlicher als an den Unis ist an den FH auch das Plus bei den Studienabschlüssen ausgefallen, konkret zwischen 2016/17 und 2023/24 um ein Fünftel auf knapp 17.000.