Winterzauber in Mallnitz

Bis heute ist die Bahn eine komfortable Möglichkeit, in das alpine Hochtal mit den umliegenden 3000ern zu reisen. Zweimal täglich fährt der Intercity von Wien nach Mallnitz-Obervellach – in nur 5 Stunden und 18 Minuten. Die Fahrt vergeht schnell: Ein gutes Buch, der Blick aus dem Fenster auf vorbeiziehende Landschaften, und schon nähern wir uns den Hohen Tauern. Während der Zug langsam an Höhe gewinnt, genießen wir den Ausblick auf das Mölltal.