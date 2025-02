Industrie drängt auf Notfallpaket im Nationalrat

„Die Alarmglocken schrillen“

Mit minus 9,5 Prozent in einem Jahr schrumpft die produzierende Industrie in Österreich stärker als in jedem anderen europäischen Land. Nach zwei gescheiterten Koalitionsverhandlungen sei eine rasche Regierungsbildung ungewiss. „Die Alarmglocken schrillen – die Industrie in Österreich schrumpft im EU-Vergleich am stärksten innerhalb eines Jahres, ein Defizitverfahren seitens der EU-Kommission droht und die Arbeitslosenzahlen steigen täglich. Das bisherige Unvermögen der politischen Akteure, eine handlungsfähige Reformkoalition zu bilden, gefährdet den Industrie- und Wirtschaftsstandort zusätzlich. Damit gefährden wir Wohlstand und Sicherheit für uns und die folgenden Generationen“, findet IV-Generalsekretär Christoph Neumayer klare Worte.