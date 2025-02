Neues Hochschul-Studium für Wirtschaftsinformatik

Denn Unternehmen benötigen Fachkräfte, die sowohl Informatik als auch betriebswirtschaftliche Konzepte verstehen und anwenden können. „Die Fähigkeit, Geschäftsprozesse zu optimieren, datenbasierte Entscheidungen zu treffen und innovative Technologien zu integrieren, ist von entscheidender Bedeutung“, erklärt die Leiterin des neuen Studiengangs, Rita Stampfl. Dreijähriger Lehrgang am Campus Eisenstadt Genau hier soll der neue Studienzweig ansetzen. Er wird in berufsbegleitender Organisationsform angeboten und dauert drei Jahre. Der Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik verbindet die Disziplinen Informatik und Betriebswirtschaft. Denn es besteht eine Nachfrage, die beide Bereiche verbindet. Das Studium ist darauf ausgerichtet, Fachkräfte auszubilden, die an der Schnittstelle zwischen Mensch, Organisation und IT agieren und die digitale Transformation in Unternehmen aktiv mitgestalten können.