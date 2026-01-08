Grundsteuer-Erhöhung ja, aber zur richtigen Zeit?

Gleichzeitig gibt es aktuell eine Debatte um die Erhöhung der Grundsteuer. Diese Anpassung würde frisches Geld in die Gemeindekassen spülen. Für Bürgermeister Erich Trummer (SPÖ), Gemeindebund-Vizepräsident und GVV-Präsident, ist dies längst überfällig. Seit 42 Jahren sei die Grundsteuer nicht mehr angepasst worden, was zu empfindlichen Einnahmenverlusten bei den Kommunen führe. „Eine Grundsteuerreform muss dringend kommen, um den Gemeinden wieder das Geld für ihre Leistungen zu sichern und um damit ihren Bürgern wieder Sicherheit geben zu können.“