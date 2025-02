Unschönes Ende einer starken Premierensaison

Erste Saison in der „Formel 2“ abgehakt. So bezeichnete Skeleton-Fahrerin Sarah Baumgartner den Europacup vor der Saison. „Ich war schon nervös, weil es doch die Großen waren“, blickt das Nachwuchstalent zurück. Dennoch resümierte sie sehr gut: „Man kann nur Positives sagen. Der dritte Platz bei der Junioren-WM (Anm. in St. Moritz) war die Krone drauf.“ Dennoch endete die Saison bitter. Aufgrund von Knieproblemen musste sie den letzten geplanten Stopp in Lillehammer (Nor) auslassen. „Das ist ein bisschen schade, dass ich die ganze Saison nie dort war“, seufzte die 17-Jährige. Und ihr Knie bremst sie weiter aus. Welche Verletzung genau vorliegt, konnte ihr bis dato noch niemand beantworten. So heißt es warten und hoffen.