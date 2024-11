Schwieriger Umstieg in die „Formel 2“ wartet

Die Umstellung von der Leichtathletik, in der sie den ganzen Sommer Stabhochsprung ausübt, aufs Eis war für die SSM-Schülerin kein Problem. „Es ist natürlich wieder was Neues, aber ich habe mich schon wieder an den Schlitten gewöhnt.“ Oft wird sie diesen rennmäßig aber nicht brauchen. Geplant sind nur die Bewerbe in Winterberg, Bludenz und Lillehammer. Zum einen muss sich die Salzburgerin nebenbei auch noch auf die Schule konzentrieren, zum anderen will sie sich langsam an den Europacup rantasten. „Da lasse ich mir Zeit“, betont Baumgartner, die deshalb auch bewusst Sigulda (It) auslässt, weil die dortige Bahn zu den schwierigeren gehört.