Bisswunden am ganzen Körper wegen Bettwanzen

„Das Problem haben wir in allen Notschlafstellen“, sagt Raimund Sölder von den ISD. „Aber auch in Hotels. Es ist ein europaweites Problem. Das werden wir auch nie vollständig in den Griff bekommen, damit werden wir leben müssen.“ Die Bewohnerin Susanne Grubhofer berichtet: „Ich hatte schon mehrmals das Problem und ich bin leider allergisch. Ich hatte überall Bisse, es war wirklich sehr schlimm. Das will ich nicht mehr erleben. Aber als ich es dem Hausverwalter gemeldet habe, hat dieser sofort reagiert und eine Firma engagiert.“