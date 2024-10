Bettwanzen, Schimmel: Notschlafstelle muss sperren

Wie kann man in Zukunft verhindern, dass sich Bettwanzen in der Notschlafstelle derart ausbreiten? Das ist die Frage, der sich die Verantwortlichen stellen müssen. Stolz spricht von der Möglichkeit, beim Eingang eine Schleuse zu errichten, in der das Gepäck der Bewohner einer speziellen Wärmebehandlung unterzogen wird, durch die die in den Taschen mitgeschleppten Wanzen getötet werden. „Doch diese Investition ist nur möglich, wenn die Notschlafstelle hier langfristig bleiben kann.“