Israel plant Behörde für Ausreise aus Gazastreifen

Über Trumps Plan werde im Kabinett abgestimmt, sagte Verteidigungsminister Israel Katz am Montag. Wie berichtet, will der US-Präsident den zerstörten Gazastreifen komplett räumen und zu einer „Riviera des Nahen Ostens“ umbauen. Die 2,4 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser sollen in Länder wie Jordanien und Ägypten umgesiedelt werden. In der arabischen Welt sowie bei westlichen Verbündeten stieß der Plan auf Ablehnung.