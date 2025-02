Kleinster Bezirk hat 170 Stellplätze verloren

Ein Thema, bei dem sich die FPÖ gerne laut macht. Besonders sticht hier die Parkplatz-Situation in den Inneren Bezirken, allen voran im kleinsten Wiener Bezirk, der Josefstadt hervor. „Insgesamt hat die Josefstadt in den vergangenen vier Jahren bereits 170 Parkplätze aufgrund von Straßenumgestaltungen, Radstraßen, Baumpflanzungen und Grätzeloasen verloren“, sagt Verkehrssprecher Toni Mahdalik (FPÖ). Berichten von Anrainern zufolge musste man teilweise eine Stunde und mehr für die Parkplatzsuche aufwenden. Klar für die FPÖ ist: „Der Individualverkehr in Wien darf nicht unter die Räder kommen, wir brauchen ein gesamtheitliches Verkehrskonzept – allen voran für die kleinen Bezirke, in denen Parkplätze unbedingt gebraucht werden.“