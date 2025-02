Wien: Fußgänger (21) mit Messerschleifer verletzt

Ein 21-Jähriger ist am Sonntagabend auf der Thaliastraße in Wien-Ottakring von einem anderen Mann mit einem Messerschleifer schwer verletzt worden. Der Fußgänger bekam auf einmal Schläge auf den Hinterkopf und wollte diese abwehren, woraufhin er mit dem Gegenstand auch an Arm und Handgelenk getroffen und verletzt wurde.