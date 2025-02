„Krone“-Kommentar: Asylpolitik ist unerträglich!

Ich finde unerträglich, dass sich ein Gewöhnungseffekt einstellt, gegen den wir die Verpflichtung haben, anzukämpfen. Was war noch schnell der Terroranschlag vor Mannheim? Wie alt war der Bub, der in Aschaffenburg niedergestochen wurde? Wann war der erste Lkw-Massenmord auf einen Weihnachtsmarkt? War das 2016? Früher, später? Der Horror verkleidet sich als Alltag, es droht eine Immunisierung des nicht Tolerierbaren. Wie bei Amokläufen in Amerika. Schon wieder acht Tote. Randnotiz reicht. Wenn wir uns an den Terror gewöhnen, so wie an Poller und schwer bewaffnete Polizisten auf Christkindlmärkten, haben wir verloren.