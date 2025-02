Ski-WM: 175.000 Fans feierten friedliches Fest

Wer mit dem Auto zu den WM-Rennen wollte, konnte sein Auto bei einem Parkplatz in Maishofen abstellen – und von dort per Shuttlebus ins Glemmtal gelangen. Im Schnitt standen täglich 2000 Pkw auf den Parkflächen. Am Sonntag waren diese zum Bersten gefüllt. „Es hat alles bestens funktioniert“, bilanziert der Saalbacher Ortschef Alois Hasenauer. Was für ihn von der WM bleiben wird? „Unsere Investitionen in die Infrastruktur und unbezahlbare Werbung als Skiort.“