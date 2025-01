WM-Bahnhof fertig! Fans müssen aufs Container-Klo

Für Toiletten gibt es zu wenige Fahrgäste

Warum? Die ÖBB errichten bei ihren Haltestellen nur WC-Anlagen, wenn es dort im Schnitt täglich mehr als 1000 Ein- und Ausstiege gibt. Diese Kennzahl wird in der beschaulichen Pinzgauer Gemeinde nicht erreicht. Bei der Ski-WM wird das freilich ganz anders sein. Die Haltestelle „Maishofen-Saalbach“ – so der offizielle Name – soll Dreh- und Angelpunkt für alle Fans und Zuschauer werden. Im Glemmtal selbst gibt es kaum Parkplätze, die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist mehr als empfehlenswert. „Wenn jeder mit dem Auto kommt, wird es schwierig werden“, betonen die WM-Verantwortlichen gebetsmühlenartig. Doch wo sollen die tausenden Bahnfahrer während der Weltmeisterschaften ihre Notdurft verrichten? Droht am Maishofener Bahnhof gar eine „Kackastrophe“? Nein!