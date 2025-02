Die Einsatzzentrale: Das „Auge und Ohr“ der Ski-WM

Acht Kameras überwachen während der Rennen die Fanzone, die Tribünen und das Stadiongelände. „So können wir auf akute Dinge sofort reagieren“, betont Rausch. Insgesamt sind täglich 300 Polizisten rund um die Ski-WM im Glemmtal im Einsatz. Selbst im Skigebiet sind Alpinpolizisten unterwegs. „Wir haben so die Zuschauer im Auge, die das Rennen von den Pisten aus verfolgen.“ Zudem überfliegt die Exekutive das Zielgelände mit Drohnen. Gröbere Vorfälle gab es bislang nicht. Rausch: „Es ist nicht so wie beim Fußball, aber es gibt andere Herausforderungen. Wir haben ein enges Tal und somit viele Menschen auf kleinem Raum“, so der Landespolizeidirektor.