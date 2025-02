Vorsicht, bissig! Sturm braucht einen Maulkorb

Der erste Liga-Sieg 2025 soll her, zudem haben die Schwarzen mit den Kärntnern noch ein Hühnchen zu rupfen. Die 0:3-Abfuhr im ersten Saison-Duell im Herbst in Graz hat keiner vergessen. Stankovic und Co. wissen, dass die „Wölfe“ unter „Don Didi“ wieder Biss haben. Sturm braucht heute einen Maulkorb.