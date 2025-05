Donnernde Rache und eine neue „Waffe“

Lautstarke Unterstützung

Vorm Spiel waren schwarze Wolken über dem Actionberg aufgezogen – was die Football-Show mit Cheerleader-Rummel, Trommelwirbel und der Live-Band ’Hidden by the Grapes’ aber keineswegs störte. Von Beginn an dröhnten die Vuvuzela-Tröten des Grazer Publikums, denn die Truppe von Headcoach Stefan Pokorny unterstrich klar, dass sie sich den vierten Saisonsieg nicht nehmen lassen würde.